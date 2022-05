Se a Kiev si assiste all’undici settembre della vecchia Europa

Advertising

Fonti russe hanno affermato che l'esercito diè avanzato fino a dieci chilometri dalla ... Non siinvece ad attivita' militari significativi sul fronte meridionale. Nella regione di Kherson,...21:44: continua l'attacco russo, un video mostra la battaglia Le forze armate russe continuano ... In meno di due minuti, in un buio scenario di devastazione sidapprima a un drammatico ...Kiev a dénoncé dimanche une «erreur» de l'Allemagne après que la police allemande a ordonné à des manifestants… La cour d'appel de Paris doit se prononcer jeudi 12 mai sur le sort d'Éric Zemmour jugé ...Kiev, 4 mag. (Adnkronos/Dpa) - L'Ucraina accusa i russi di aver portato via 400.000 tonnellate di grano dai territori occupati nel Paese. Si tratta di circa un terzo delle riserve nelle regioni di ...