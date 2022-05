Scuola, gli studenti vogliono giudicare i prof (ma meno valutazioni su sé stessi) (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Sembra quasi una Scuola processata dagli studenti, quella che emerge dall’ennesima indagine di Skuola.net sulle preferenze dei ragazzi, riportata da Tgcom24. Senza nulla togliere al fatto che, in generale, una valutazione del personale scolastico sia condivisibile. Come dovrebbe essere la Scuola secondo gli studenti La Scuola dovrebbe essere valutata dalle pagelle, secondo gli studenti. Dovrebbero essere giudicati in particolare gli insegnanti, e per ben 8 ragazzi su 10 interpellati dal sondaggio. Non solo, la valutazione andrebbe espressa anche per il personale Ata e i dirigenti. Skuola.net registra questi dati insieme all’Associazione Nazionale Presidi di Roma e Lazio. E il campione è significativo: 5.650 alunni interpellati, dalle scuole medie alle superiori. Per il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag – Sembra quasi unaprocessata dagli, quella che emerge dall’ennesima indagine di Skuola.net sulle preferenze dei ragazzi, riportata da Tgcom24. Senza nulla togliere al fatto che, in generale, una valutazione del personale scolastico sia condivisibile. Come dovrebbe essere lasecondo gliLadovrebbe essere valutata dalle pagelle, secondo gli. Dovrebbero essere giudicati in particolare gli insegnanti, e per ben 8 ragazzi su 10 interpellati dal sondaggio. Non solo, la valutazione andrebbe espressa anche per il personale Ata e i dirigenti. Skuola.net registra questi dati insieme all’Associazione Nazionale Presidi di Roma e Lazio. E il campione è significativo: 5.650 alunni interpellati, dalle scuole medie alle superiori. Per il ...

Advertising

MarcoF_Cirillo : RT @acidaepungente: Arrivo a scuola a prende i miei figli. Ragazzo di 12 anni in arresto cardiaco. La polizia per sedare gli animi. Colpa d… - ilGiunco : Al Polo Bianciardi il Capitano Ultimo incontra gli studenti - - IlPrimatoN : Senza nulla togliere a un criterio meritocratico che, anche per gli insegnanti, sarebbe utilissimo - AdaScarpa : RT @acidaepungente: Arrivo a scuola a prende i miei figli. Ragazzo di 12 anni in arresto cardiaco. La polizia per sedare gli animi. Colpa d… - NewOrdinaryMan0 : RT @acidaepungente: Arrivo a scuola a prende i miei figli. Ragazzo di 12 anni in arresto cardiaco. La polizia per sedare gli animi. Colpa d… -