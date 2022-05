Sconcerti: i giocatori della Juventus non hanno accettato l’alto ingaggio di Vlahovic (Di venerdì 13 maggio 2022) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti analizza la crisi della Juventus e di Allegri. Allegri è tornato dopo due anni di non lavoro, è un allenatore ancora giocatore, era convinto di conoscere la squadra in cui tornava, ma l’ha trovata impoverita, invecchiata e ormai presuntuosa. Le vittorie facili aiutano a non credere alle sconfitte difficili. Allegri si è trovato davanti una squadra sconosciuta nella mentalità, una squadra di individui, quindi un complesso non organico. Ronaldo se n’è andato, la Juve aveva già in mano Vlahovic ma non poteva dirlo, ha dovuto aspettare mezza stagione per sostituirlo, ma era tardi ed era sbagliato il terreno su cui impiantare Vlahovic. I giocatori non hanno accettato un’altra differenza, un giocatore ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Sul CorriereSera Marioanalizza la crisie di Allegri. Allegri è tornato dopo due anni di non lavoro, è un allenatore ancora giocatore, era convinto di conoscere la squadra in cui tornava, ma l’ha trovata impoverita, invecchiata e ormai presuntuosa. Le vittorie facili aiutano a non credere alle sconfitte difficili. Allegri si è trovato davanti una squadra sconosciuta nella mentalità, una squadra di individui, quindi un complesso non organico. Ronaldo se n’è andato, la Juve aveva già in manoma non poteva dirlo, ha dovuto aspettare mezza stagione per sostituirlo, ma era tardi ed era sbagliato il terreno su cui impiantare. Inonun’altra differenza, un giocatore ...

Advertising

napolista : Sconcerti: i giocatori della Juventus non hanno accettato l’alto ingaggio di Vlahovic Sul Corsera: dopo due anni,… - Fiorentinanews : #Sconcerti: 'Finalmente #Gonzalez ha fatto l'esterno, non come quando fa passare Biraghi. Esterni? #Berardi è l'ide… - imgiovannim : RT @Corriere: Due rigorini per l’Inter, Perisic dominatore ma nella Juve a fine ciclo tanti mezzi giocatori - jornalistavitor : RT @Corriere: Due rigorini per l’Inter, Perisic dominatore ma nella Juve a fine ciclo tanti mezzi giocatori - infoitsport : L'editoriale di Sconcerti: 'La Juve ha perso male con molti mezzo giocatori' -