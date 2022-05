Scholz nella chiamata con Putin: «L’affermazione dei nazisti al potere in Ucraina è falsa». Il Cremlino accusa Kiev per lo stallo dei negoziati (Di venerdì 13 maggio 2022) È stata una «lunga telefonata» quella il presidente russo Vladimir Putin e Olaf Scholz, come l’ha definita lo stesso cancelliere tedesco che ha ribadito tre punti al capo del Cremlino. Sono stati tre i punti principali toccati dal cancelliere tedesco, a cominciare dalla richiesta di «un cessate il fuoco in Ucraina il più rapidamente possibile». Scholz ha poi contestato a Putin la teoria su cui il Cremlino insiste dall’inizio dell’invasione in Ucraina, secondo cui in Ucraina ci sarebbero «i nazisti al potere». Il cancelliere avrebbe detto chiaramente: «L’affermazione è falsa». Infine il colloquio ha toccato il tema spinoso della «situazione alimentare globale» che ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) È stata una «lunga telefonata» quella il presidente russo Vladimire Olaf, come l’ha definita lo stesso cancelliere tedesco che ha ribadito tre punti al capo del. Sono stati tre i punti principali toccati dal cancelliere tedesco, a cominciare dalla richiesta di «un cessate il fuoco inil più rapidamente possibile».ha poi contestato ala teoria su cui ilinsiste dall’inizio dell’invasione in, secondo cui inci sarebbero «ial». Il cancelliere avrebbe detto chiaramente: «». Infine il colloquio ha toccato il tema spinoso della «situazione alimentare globale» che ...

