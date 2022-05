Scholz chiama Putin che ribadisce la sua disponibilità ad un incontro con Zelensky, ma ciascuno dei due continua a porre condizioni all’altro (Di venerdì 13 maggio 2022) Nell’ambito dei vari colloqui telefonici ‘unilaterali’ che, insieme alla trattative ‘ufficiali’ targati Bruxelles, i paesi Ue riservano al presidente russo, Vladimir Putin, stamane è stata la volta del cancelliere tedesco Olaf Scholz. Ed anche in questo caso, come da copione, lo ‘Zar’ ha ancora una volta rimarcato che “I negoziati tra Russia e Ucraina sono essenzialmente bloccati da Kiev”. Putin garantisce al cancelliere Scholz che sono state adottate misure per garantire la sicurezza dei civili coinvolti nel conflitto” Più tardi, puntuale, riferendo della telefonata fra i due, il Cremlino ha spiegato che è stato anche lungamente discusso il tema dell’emergenza umanitari, rispetto alla quale “Vladimir Putin ha delineato in dettaglio la logica e i compiti principali dell’operazione militare speciale per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 13 maggio 2022) Nell’ambito dei vari colloqui telefonici ‘unilaterali’ che, insieme alla trattative ‘ufficiali’ targati Bruxelles, i paesi Ue riservano al presidente russo, Vladimir, stamane è stata la volta del cancelliere tedesco Olaf. Ed anche in questo caso, come da copione, lo ‘Zar’ ha ancora una volta rimarcato che “I negoziati tra Russia e Ucraina sono essenzialmente bloccati da Kiev”.garantisce al cancelliereche sono state adottate misure per garantire la sicurezza dei civili coinvolti nel conflitto” Più tardi, puntuale, riferendo della telefonata fra i due, il Cremlino ha spiegato che è stato anche lungamente discusso il tema dell’emergenza umanitari, rispetto alla quale “Vladimirha delineato in dettaglio la logica e i compiti principali dell’operazione militare speciale per ...

