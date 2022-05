Scherma, Coppa del Mondo spada maschile: terzo posto per Cimini a Heidenheim, quinto Santarelli (Di venerdì 13 maggio 2022) Gabriele Cimini sale sul podio anche a Heidenheim. Dopo il terzo posto di Budapest, il pisano dell’Esercito conquista l’ultimo gradino del podio anche in Germania, dove ha battuto, tra gli altri, il giapponese Kazuyasu Minobe all’ultima stoccata (15-14), lo slovacco Lukas Johanides 15-13 e poi il cinese Lefan Yu 11-10. Ai quarti il derby azzurro tra Cimini e Andrea Santarelli si è chiuso 15-11 in favore del primo; in semifinale è stato superato dal marocchino Houssam Elkord all’ultimo respiro (15-14), risultato che ha sancito la terza piazza per Gabriele Cimini. Bene anche la prova di Andrea Santarelli, che si è classificato al quinto posto. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Gabrielesale sul podio anche a. Dopo ildi Budapest, il pisano dell’Esercito conquista l’ultimo gradino del podio anche in Germania, dove ha battuto, tra gli altri, il giapponese Kazuyasu Minobe all’ultima stoccata (15-14), lo slovacco Lukas Johanides 15-13 e poi il cinese Lefan Yu 11-10. Ai quarti il derby azzurro trae Andreasi è chiuso 15-11 in favore del primo; in semifinale è stato superato dal marocchino Houssam Elkord all’ultimo respiro (15-14), risultato che ha sancito la terza piazza per Gabriele. Bene anche la prova di Andrea, che si è classificato al. SportFace.

