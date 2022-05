Scatta la guerra su Topolino. Venedetta repubblicana contro la Disney (Di venerdì 13 maggio 2022) La vendetta del partito repubblicano dopo la lite sulle legge "Don't say gay" voluta dal governatore della Florida, Ron DeSantis: ora il Gop vuole liberare Topolino dalla protezione del copyright. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 13 maggio 2022) La vendetta del partito repubblicano dopo la lite sulle legge "Don't say gay" voluta dal governatore della Florida, Ron DeSantis: ora il Gop vuole liberaredalla protezione del copyright.

