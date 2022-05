Scardina-De Carolis: la boxe italiana con l’abito buono sul ring a Milano. In ballo il futuro del pugile italiano oggi più famoso (Di venerdì 13 maggio 2022) È l’incontro tra pugili italiani che gli appassionati volevano vedere da tempo. Sicuramente il match dell’anno per l’attesa che si è creata anche nei social network. Venerdì 13 maggio i supermedi Daniele Scardina e Giovanni De Carolis si contenderanno all’Allianz Cloud di Milano il titolo World Boxing Organisation Inter-Continental. Non è la cintura la cosa che più conta in questa sfida ma il fatto che si affrontano due sportivi dal profilo opposto e che lo sconfitto uscirà ridimensionato dal match, mentre per il vincitore si apriranno scenari diversi, magari non troppo distanti da un titolo mondiale. È stata brava la “Opi Since 1982” a organizzare l’evento, a dare a chi ama la boxe quello che chiedeva. La famiglia Cherchi gestisce da tempo Scardina, recentemente ha messo sotto contratto anche De ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 13 maggio 2022) È l’incontro tra pugili italiani che gli appassionati volevano vedere da tempo. Sicuramente il match dell’anno per l’attesa che si è creata anche nei social network. Venerdì 13 maggio i supermedi Danielee Giovanni Desi contenderanno all’Allianz Cloud diil titolo World Boxing Organisation Inter-Continental. Non è la cintura la cosa che più conta in questa sfida ma il fatto che si affrontano due sportivi dal profilo opposto e che lo sconfitto uscirà ridimensionato dal match, mentre per il vincitore si apriranno scenari diversi, magari non troppo distanti da un titolo mondiale. È stata brava la “Opi Since 1982” a organizzare l’evento, a dare a chi ama laquello che chiedeva. La famiglia Cherchi gestisce da tempo, recentemente ha messo sotto contratto anche De ...

