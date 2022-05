Scandalo nel calcio italiano, esposto per illecito: calciatori immobili e gol regalati agli avversari | VIDEO (Di venerdì 13 maggio 2022) Una nuova bufera nel calcio italiano. Una partita nel campionato di Eccellenza toscana ha fatto molto discutere, nel dettaglio la sfida del mini-torneo di playoff per stabilire le promosse nel campionato di Serie D. La gara nel mirino è quella fra Tau Altopascio e Figline, 5-1 il risultato finale. L’indignazione non si è scatenata solo per il risultato, bensì per le modalità dei gol. La situazione In questo torneo vengono promosse le prime due classificate. In caso di arrivo di tutte e tre le squadre a pari punti, viene direttamente promossa la prima, mentre le altre due spareggiano. Prima della sfida incriminata la classifica recitava: Figline 5, Livorno 4, Tau 1. Con il risultato di 5-1 a favore del Tau la classifica è così cambiata: Figline 5, Tau 4, Livorno 4. La sfida tra Tau e Figline è finita nel mirino a causa degli ultimi due ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) Una nuova bufera nel. Una partita nel campionato di Eccellenza toscana ha fatto molto discutere, nel detto la sfida del mini-torneo di playoff per stabilire le promosse nel campionato di Serie D. La gara nel mirino è quella fra Tau Altopascio e Figline, 5-1 il risultato finale. L’indignazione non si è scatenata solo per il risultato, bensì per le modalità dei gol. La situazione In questo torneo vengono promosse le prime due classificate. In caso di arrivo di tutte e tre le squadre a pari punti, viene direttamente promossa la prima, mentre le altre due spareggiano. Prima della sfida incriminata la classifica recitava: Figline 5, Livorno 4, Tau 1. Con il risultato di 5-1 a favore del Tau la classifica è così cambiata: Figline 5, Tau 4, Livorno 4. La sfida tra Tau e Figline è finita nel mirino a causa degli ultimi due ...

