Scandalo in Eccellenza: il Figline si fa fare 3 gol negli ultimi minuti, immagini incredibili (VIDEO) (Di venerdì 13 maggio 2022) Un vero e proprio Scandalo scuote il campionato di Eccellenza. Nel match valevole per il triangolare di promozione in Serie D, il Figline Valdarno l’ha combinata davvero grossa. Nei minuti finali della partita contro il Tau Calcio, sul punteggio di 2-1 per quest’ultimi, la formazione del Valdarno anziché dare il tutto per tutto per trovare il pareggio ha letteralmente regalato ben tre gol agli avversari come si può vedere dal VIDEO della partita. Perdendo con quattro gol di scarto il Figline ha così costretto il Livorno, l’altra squadra in lizza per la promozione, nel match di domenica prossima proprio contro il Tau ad avere un solo risultato a disposizione (la vittoria) per staccare il pass per la Serie D. Su quanto accaduto nelle scorse ore è arrivato anche un ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Un vero e proprioscuote il campionato di. Nel match valevole per il triangolare di promozione in Serie D, ilValdarno l’ha combinata davvero grossa. Neifinali della partita contro il Tau Calcio, sul punteggio di 2-1 per quest’, la formazione del Valdarno anziché dare il tutto per tutto per trovare il pareggio ha letteralmente regalato ben tre gol agli avversari come si può vedere daldella partita. Perdendo con quattro gol di scarto ilha così costretto il Livorno, l’altra squadra in lizza per la promozione, nel match di domenica prossima proprio contro il Tau ad avere un solo risultato a disposizione (la vittoria) per staccare il pass per la Serie D. Su quanto accaduto nelle scorse ore è arrivato anche un ...

