Savona, ricettazione e detenzione abusiva di armi: denunciato 58enne (Di venerdì 13 maggio 2022) La Guardia di Finanza di Savona ha denunciato un cinquantottenne, sequestrati 22 pugnali da guerra e 52 baionette Savona – Nell’abito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Savona hanno denunciato un soggetto per ricettazione e detenzione abusiva di armi da guerra. In particolare, i militari del Gruppo Savona, nel corso degli ordinari servizi istituzionali, hanno individuato un 58enne savonese, che custodiva nella propria abitazione, sita nel quartiere Villapiana del capoluogo, una vera e propria collezione di armi bianche, alcune delle quali di dubbia provenienza, in parte catalogate come armi da guerra. All’atto ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 13 maggio 2022) La Guardia di Finanza dihaun cinquantottenne, sequestrati 22 pugnali da guerra e 52 baionette– Nell’abito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale dihannoun soggetto perdida guerra. In particolare, i militari del Gruppo, nel corso degli ordinari servizi istituzionali, hanno individuato unsavonese, che custodiva nella propria abitazione, sita nel quartiere Villapiana del capoluogo, una vera e propria collezione dibianche, alcune delle quali di dubbia provenienza, in parte catalogate comeda guerra. All’atto ...

Lopinionista : Savona, ricettazione e detenzione abusiva di armi: denunciato 58enne - savonanews : Savona, la Finanza denuncia 58enne per ricettazione e detenzione abusiva di armi: sequestrati 22 pugnali da guerra… - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: A Savona la @GDF ha denunciato per ricettazione e detenzione abusiva d'armi da guerra un uomo di 58 anni. Trovate scritt… - FalcionelliFede : RT @GDF: #GDF #Savona ha denunciato un cinquantottenne per ricettazione e detenzione abusiva di armi. Sequestrati 22 pugnali da guerra e 52… - TgrRaiLiguria : A Savona la @GDF ha denunciato per ricettazione e detenzione abusiva d'armi da guerra un uomo di 58 anni. Trovate s… -