Sarà un weekend caldo e soleggiato: un anticipo d’estate (Di venerdì 13 maggio 2022) Che tempo ci aspetta nel weekend? Ecco le previsioni di Gabriele Galastro per il bollettino ufficiale del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Tra oggi e questo fine settimana, un promontorio anticiclonico esteso su tutta l’Europa centro-meridionale garantirà sulla nostra regione tempo prevalentemente caldo e soleggiato, anche se non mancherà qualche fenomeno di instabilità sui rilievi. Venerdì 13 maggio 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi possibilità di locali piovaschi o rovesci, in pianura tempo asciutto. Temperature: Minime comprese tra 13 e 16°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 25 e 28°C. Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 13 maggio 2022) Che tempo ci aspetta nel? Ecco le previsioni di Gabriele Galastro per il bollettino ufficiale del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA Tra oggi e questo fine settimana, un promontorio anticiclonico esteso su tutta l’Europa centro-meridionale garantirà sulla nostra regione tempo prevalentemente, anche se non mancherà qualche fenomeno di instabilità sui rilievi. Venerdì 13 maggio 2022 Tempo Previsto: Per l’intera giornata su tutta la regione cielo poco nuvoloso o con nubi sparse. Tra il pomeriggio e la sera sui rilievi possibilità di locali piovaschi o rovesci, in pianura tempo asciutto. Temperature: Minime comprese tra 13 e 16°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate, massime comprese tra 25 e 28°C. Venti: In pianura venti deboli/moderati da sud-ovest, in quota venti deboli/moderati da ...

