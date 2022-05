Sanzioni Gran Bretagna verso fidanzata ed ex moglie di Putin

Advertising

agimediata : Presidente #Putin: La #crisi globale è in gran parte causata dalle #sanzioni occidentali. Coloro che le concepirono… - ilgiornale : La Gran Bretagna continua a colpire la #Russia ma questa volta lo fa in maniera indiretta con nuove sanzioni a 12 e… - ultimenews24 : (Adnkronos) - La Gran Bretagna ha varato nuove sanzioni contro la Russia, sanzioni che colpiscono 12 esponenti dell… - Giornaleditalia : Sanzioni, la Gran Bretagna colpisce la cerchia più stretta di Putin: ecco chi è stato sanzionato - NikeSkywalker : RT @NikeSkywalker: ?????? #Putin: 'Stiamo costruendo il nostro lavoro tenendo conto del difficile ambiente esterno: mi riferisco alla difficil… -

ilmattino.it

LaBretagna, in coordinamento con gli alleati occidentali, ha impostosu centinaia di cittadini russi e società industriali e finanziarie strategicamente importanti in risposta all'...E vista la nuova infornata diche giusto oggi ha portato a oltre 1.000 individui e oltre cento entità il totale di oligarchi, figure pubbliche, aziende e personaggi legati in un modo o nell'... Putin, nuove sanzioni dalla Gran Bretagna alla sua cerchia: colpite Alina Kabaeva (e sua nonna), l'ex moglie e La linea intransigente del primo ministro ungherese sull’embargo del gas diventa utile anche a Germania e Italia, che non hanno mai voluto rompere davvero i rapporti energetici con Putin. Ora possono ...Sanzionate anche Anna Zatseplina, nonna di Alina Kabaeva e associata di Gennady Timchenko, un collaboratore di Putin di lunga data Opzione 'guerra totale' lontana, quali scelte gli restano (e la possi ...