Sanremo celebrato all’Eurovision | il tributo che non abbiamo visto in Italia

Anche la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest ha fatto il botto di ascolti ed è stata seguita da 5,5 milioni di persone con quasi il 28% di share. Ieri sera oltre ad aver duettato con Mika sulle note di Fragile di Sting e People Have The Power di Patti Smith, Laura Pausini ha celebrato il Festival di Sanremo, ma noi Italiani non l'abbiamo visto. Mentre su Rai Uno c'era la pubblicità, la conduttrice dell'evento ha canticchiato il jingle del Festival ed ha spiegato: "Quasi tutti in questa arena conoscono questa musica, però vorrei spiegarla meglio a tutto il mondo che ci sta guardando. Questo è il suono del nostro Festival di Sanremo, un evento magico che coinvolge tutta l'Italia. Io ho avuto l'onore di vincere questo show quando avevo soltanto 18 anni. Ed è ...

