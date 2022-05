San Pietroburgo, diffonde audio dalla finestra sulle atrocità delle forze russe: la polizia si arrampica sul balcone e la arresta – Il video (Di venerdì 13 maggio 2022) Una donna di San Pietroburgo ha deciso di diffondere ad alto volume dalla sua abitazione alcune registrazioni audio che testimonierebbero le atrocità compiute in Ucraina dalle forze russe. Poco dopo sono intervenuti gli agenti di polizia, che si sono arrampicati sul suo balcone, colpendo con numerosi calci la finestra dell’appartamento. La donna è stata arrestata e multata di 50 mila rubli, circa 750 euro. Il video è stato condiviso su Twitter anche dall’editorialista del The Daily Beast e creatrice del Russian Media Monitor, Julia Davis: «Una donna coraggiosa», ha commentato. Leggi anche: La Pussy Riot Marija Alyokhina è scappata dalla ... Leggi su open.online (Di venerdì 13 maggio 2022) Una donna di Sanha deciso dire ad alto volumesua abitazione alcune registrazioniche testimonierebbero lecompiute in Ucraina dalle. Poco dopo sono intervenuti gli agenti di, che si sonoti sul suo, colpendo con numerosi calci ladell’appartamento. La donna è statata e multata di 50 mila rubli, circa 750 euro. Ilè stato condiviso su Twitter anche dall’editorialista del The Daily Beast e creatrice del Russian Media Monitor, Julia Davis: «Una donna coraggiosa», ha commentato. Leggi anche: La Pussy Riot Marija Alyokhina è scappata...

