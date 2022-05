Samantha Migliore morta dopo iniezione al seno, arrestata la giuglianese Pamela Andress (Di venerdì 13 maggio 2022) È finita agli arresti domiciliari Pamela Andress, la donna trans di 52 anni, originaria del Brasile ma residente a Giugliano, indagata per la morte di Samantha Migliore, la 35enne deceduta dopo un’iniezione al seno. A dare esecuzione alla misura sono stati i carabinieri di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 13 maggio 2022) È finita agli arresti domiciliari, la donna trans di 52 anni, originaria del Brasile ma residente a Giugliano, indagata per la morte di, la 35enne decedutaun’al. A dare esecuzione alla misura sono stati i carabinieri di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

