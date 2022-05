Sam Claflin sarà il protagonista di Bagman | thriller soprannaturale per Lionsgate

(Di venerdì 13 maggio 2022) A dirigerecon SamColm McCarthy. Samreciterà nelper la. L'attore ha già collaborato con lo studio per Hunger Games, saga in cui ha recitato nel ruolo di Finnick Odair. Colm McCarthy (Peaky Blinders, Black Mirror) torna dietro la macchina da presa per dirigere, film con Sam, incentrato su un padre che lotta contro la sua più profonda paura interiore quando il suo mostro d'infanzia torna ancora una volta a perseguitarlo. Solo che questa volta la lotta non è per difendere se stesso ma per difendere la sua famiglia. Il film, per il quale ...

