Salute: scoperta proteina che agisce sul metabolismo (Di venerdì 13 maggio 2022) scoperta una proteina che agisce sul metabolismo, capace di rallentarlo o di velocizzarlo. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su PNAS. Secondo lo studio, uno dei ruoli della proteina Augmentor-alpha sarebbe proprio quello di farci capire quando è il caso di risparmiare energia in caso di digiuno, mettendo momentaneamente “in pausa” il metabolismo. «È come se ci dicesse “Ehi, non hai più cibo, non consumare così tanta energia!», spiega Joseph Schlessinger, uno degli autori. Questa scoperta, sostengono i ricercatori di Yale, potrebbe essere utile a sviluppare nuovi farmaci per curare diversi disturbi metabolici. La Augmentor-alpha si esprime soprattutto nei neuroni agRP, che si trovano nell’ipotalamo (una regione del cervello) e hanno il compito di farci ... Leggi su quotidianodiragusa (Di venerdì 13 maggio 2022)unachesul, capace di rallentarlo o di velocizzarlo. E’ quanto emerge da uno studio pubblicato su PNAS. Secondo lo studio, uno dei ruoli dellaAugmentor-alpha sarebbe proprio quello di farci capire quando è il caso di risparmiare energia in caso di digiuno, mettendo momentaneamente “in pausa” il. «È come se ci dicesse “Ehi, non hai più cibo, non consumare così tanta energia!», spiega Joseph Schlessinger, uno degli autori. Questa, sostengono i ricercatori di Yale, potrebbe essere utile a sviluppare nuovi farmaci per curare diversi disturbi metabolici. La Augmentor-alpha si esprime soprattutto nei neuroni agRP, che si trovano nell’ipotalamo (una regione del cervello) e hanno il compito di farci ...

Advertising

Trmtv : Taranto, alunni scuole primarie alla scoperta della biodiversità nel Mar Piccolo con il WWF - quotidianodirg : #Saluteebenessere #dimagrire Salute: scoperta proteina che agisce sul metabolismo - FBenincaso : RT @Davide_Vox_: ????? LE PROPOSTE DEL Dipartimento Sport Lega Puglia “Star bene in salute” “Alla scoperta del movimento consapevole” - “Lo… - FBenincaso : RT @SportLegaPuglia: ????? LE PROPOSTE DEL Dipartimento Sport Lega Puglia “Star bene in salute” “Alla scoperta del movimento consapevole” -… - Davide_Vox_ : ????? LE PROPOSTE DEL Dipartimento Sport Lega Puglia “Star bene in salute” “Alla scoperta del movimento consapevole… -