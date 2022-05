Salernitana, Breda: “Il 31 dicembre è stato meglio di una vittoria del campionato” (Di venerdì 13 maggio 2022) Salernitana Breda – Roberto Breda, ex calciatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio MPA‘, parlando dell’acquisizione del club, a dicembre, da parte di Iervolino. Ecco quanto affermato. “Come hai vissuto la possibilità che la Salernitana potesse essere estromessa dal campionato e la rivoluzione di gennaio e la ricostruzione ad opera di Sabatini e Nicola?Quello che è successo il 31 dicembre è stato meglio della vittoria di un campionato perché ha tolto una situazione di grande difficoltà che ti ha fatto buttare 6 mesi ed ha dato speranza per il futuro. E sono poi state fatte cose anche per salvare il presente anche se ci è voluto un po’ di ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 13 maggio 2022)– Roberto, ex calciatore della, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di ‘Radio MPA‘, parlando dell’acquisizione del club, a, da parte di Iervolino. Ecco quanto affermato. “Come hai vissuto la possibilità che lapotesse essere estromessa dale la rivoluzione di gennaio e la ricostruzione ad opera di Sabatini e Nicola?Quello che è successo il 31delladi unperché ha tolto una situazione di grande difficoltà che ti ha fatto buttare 6 mesi ed ha dato speranza per il futuro. E sono poi state fatte cose anche per salvare il presente anche se ci è voluto un po’ di ...

