Sale giochi e sale scommesse | come si può entrare dal 1 aprile? Cosa cambia e novità green pass

Leggi su sportface

(Di venerdì 13 maggio 2022) Da venerdì 1con il decreto riaperture vengono a cadere alcune restrizioni imposte negli scorsi mesi per fronteggiare l’emergenza Covid, alcuneriguardano anche. A questo proposito, tra le tanteci sono quelle legate alrafforzato o base, che in diversi settori non sarà più richiesto, prima della sua eliminazione quasi totale dall’1 maggio. Andiamo a scopriresi puòin queste attività commerciali. TUTTE LE NOVITA’ DALL’1...