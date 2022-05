Sagra del Pecorino e del Salame Cotto, a Nepi si torna a far festa 13/14/15 maggio (Di venerdì 13 maggio 2022) La tradizionale Sagra del Pecorino Romano di Nepi non lascia, anzi raddoppia. Già, perché ad affiancare il delizioso formaggio sullo scranno più alto della manifestazione, sarà un'altra specialità: il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 13 maggio 2022) La tradizionaledelRomano dinon lascia, anzi raddoppia. Già, perché ad affiancare il delizioso forsullo scranno più alto della manizione, sarà un'altra specialità: il ...

Advertising

cavalieri_ric : RT @CarmineCiardul2: Draghi è stato riconosciuto e premiato negli Stati Uniti come il Miglior Politico dell’anno.I nani e i guitti della no… - agnello_sabrina : RT @Gabri6388203: @giorgio_gori Solito messaggio da pidiota con le parole chiave “ populista , filoputiniano “ … mancano solo le ultime due… - orfeo_zamboni : RT @Gabri6388203: @giorgio_gori Solito messaggio da pidiota con le parole chiave “ populista , filoputiniano “ … mancano solo le ultime due… - rox_pope : RT @CarmineCiardul2: Draghi è stato riconosciuto e premiato negli Stati Uniti come il Miglior Politico dell’anno.I nani e i guitti della no… - ElveAngelic : RT @CarmineCiardul2: Draghi è stato riconosciuto e premiato negli Stati Uniti come il Miglior Politico dell’anno.I nani e i guitti della no… -