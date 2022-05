Sabato guarderò l’Eurovision, lontano dall’Italia sempre più vecchia e rivolta al passato (Di venerdì 13 maggio 2022) Popocorn pronti per me domani sera, vedrò la mia prima finale di Eurovision. Dell’esistenza di questa kermesse non ero a conoscenza fino a diversi anni fa allorché, andando via dall’Italia, i colleghi europei, che la seguivano e si sorpresero della mia ignoranza, me ne parlarono. Ho deciso di seguirla perché è diventato insopportabile, negli ultimi anni ed in special modo nei più recenti mesi, la cappa di vecchiume che si è fatta sempre più forza organica nel continente, in particolare nel nostro paese, spargendosi capillarmente ovunque, dalla politica alla vita sociale, al calcio. Abbiamo imparato che il vecchiume dell’immobilismo non è legato ad alcun dato anagrafico preciso: esso deriva principalmente dallo stato di relativa bambagia in cui noi europei abbiamo scorrazzato negli ultimi decenni, avendo alle spalle le grandi tragedie del secolo scorso ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 13 maggio 2022) Popocorn pronti per me domani sera, vedrò la mia prima finale di Eurovision. Dell’esistenza di questa kermesse non ero a conoscenza fino a diversi anni fa allorché, andando via, i colleghi europei, che la seguivano e si sorpresero della mia ignoranza, me ne parlarono. Ho deciso di seguirla perché è diventato insopportabile, negli ultimi anni ed in special modo nei più recenti mesi, la cappa di vecchiume che si è fattapiù forza organica nel continente, in particolare nel nostro paese, spargendosi capillarmente ovunque, dalla politica alla vita sociale, al calcio. Abbiamo imparato che il vecchiume dell’immobilismo non è legato ad alcun dato anagrafico preciso: esso deriva principalmente dallo stato di relativa bambagia in cui noi europei abbiamo scorrazzato negli ultimi decenni, avendo alle spalle le grandi tragedie del secolo scorso ...

