Russia, nuove sanzioni Gb: colpito entourage Putin con ex moglie e compagna (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La Gran Bretagna ha varato nuove sanzioni contro la Russia, sanzioni che colpiscono 12 esponenti dell’entourage di Vladimir Putin, “la rete in ombra che sostiene lo stile di vita lussuoso del Presidente”, come ha commentato la ministra degli Esteri Liz Truss. Fra i nomi inseriti nel nuovo elenco, spiccano quelli dell’ex moglie del Presidente, Lyudmila Ocheretnaya, dell’ex campionessa olimpica Alina Kabaeva, che avrebbe sposato Putin e che da lui avrebbe avuto figli, accanto anche alla nonna di Kabaeva, Anna Zatseplina. Kabeva è stata anche deputata per Russia unita e ora è presidente di National Media Group a cui fanno capo quotidiani e canali Tv. Risultano sanzionati anche i cugini del Presidente, Mikhail Shelomov, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – La Gran Bretagna ha varatocontro lache colpiscono 12 esponenti dell’di Vladimir, “la rete in ombra che sostiene lo stile di vita lussuoso del Presidente”, come ha commentato la ministra degli Esteri Liz Truss. Fra i nomi inseriti nel nuovo elenco, spiccano quelli dell’exdel Presidente, Lyudmila Ocheretnaya, dell’ex campionessa olimpica Alina Kabaeva, che avrebbe sposatoe che da lui avrebbe avuto figli, accanto anche alla nonna di Kabaeva, Anna Zatseplina. Kabeva è stata anche deputata perunita e ora è presidente di National Media Group a cui fanno capo quotidiani e canali Tv. Risultano sanzionati anche i cugini del Presidente, Mikhail Shelomov, ...

Advertising

ilpost : L’avanzata russa nel Donbass va a rilento, molto di più di quanto si aspettava la Russia, e ora stanno anche arriva… - fattoquotidiano : Dopo lo scoop del Nyt sull'uccisione dei generali russi, ecco le nuove rivelazioni che rischiano di coinvolgere Was… - sole24ore : ??#EmmanuelMacron: «Non siamo in #guerra contro la #Russia, lavoriamo per la preservazione dell’integrità dell’… - lifestyleblogit : Russia, nuove sanzioni Gb: colpito entourage Putin con ex moglie e compagna - - fisco24_info : Russia, nuove sanzioni Gb: colpito entourage Putin con ex moglie e compagna: (Adnkronos) - Nel mirino anche i cugin… -