Russia chiude il rubinetto del gas e il prezzo spicca il volo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 13 maggio 2022) Si complica sul fronte energetico lo scenario determinato dalle conseguenze dell’invasione russa in Ucraina. Dopo lo stop ai flussi al punto di ingresso di Sokhranivka, in Ucraina, la cessazione da parte di Gazprom dell’utilizzo del gasdotto Yamal-Europe, che dallaporta le forniture al Vecchio Continente attraverso la Polonia, fa già parlare di guerra del gas. Si tratta, infatti, di una ritorsione da parte russa nei confronti delle sanzioni europee. Già lo scorso 26 aprile Mosca aveva bloccato l’export a Polonia e Bulgaria perché contrarie al pagamento del metano in rubli. E dopo la decisione della Finlandia di aderire alla Nato si paventa anche uno stop delle forniture a Helsinki.. Le sanzioni russe In risposta alle sanzioni occidentali imposte contro laGazprom interromperà l’invio di gas naturale attraverso la sezione polacca del ...