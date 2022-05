Rugby World Cup | da USA 2031 verrà allargata a 24 squadre?

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 maggio 2022) Al momento è solo un’ipotesi, ma le possibilità che la Coppa del Mondo dicambi faccia nel prossimo futuro non è così assurda, dopo che gli Stati Uniti hanno chiesto di allargare il torneo a 24dall’edizioneche si disputerà proprio negli USA. Sarebbe un passo avanti importante nell’ampliamento di questo sport che vuole a tutti i costi uscire da quel ghetto di pochi eletti. L’ipotesi sul tavolo è quello di portare da 20 a 24 lepartecipanti, ampliando la prima fase a sei gironi da 4(oggi lesono suddivise in 4 gironi da 5, ndr.), mentre i playoff vedrebbero un primo turno con gli ottavi di finale (oggi si inizia subito con i quarti di finale, ndr.). Questo significa, dunque, non solo più...