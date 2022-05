Rugby World Cup | Australia e USA le sedi per le edizioni maschili e femminili

(Di venerdì 13 maggio 2022) Manca poco più di un anno alla Coppa del Mondo di Francia 2023, ma gli occhi sono già rivolti al futuro. Ieri a Dublino laha annunciato ledei Mondialiper le2027 e 2031 uomini e 2025, 2029 e 2033 donne. E ci saranno delle emozionanti prime volte. Si inizierà nel 2025 con laCup femminile (che quest’autunno si giocherà in Nuova Zelanda) e il palcoscenico sarà quello degli stadi dell’Inghilterra, che così ospiterà un torneo iridato dopo quello maschile del 2015. Nel 2027, invece, ci si sposta downunder per la Coppa del Mondo maschile che si giocherà in. La terra dei Wallabies sarà anche la sede della Coppa del Mondo femminile del 2029, con la scelta di bissare ...

