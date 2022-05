Rugby, Top 10: Petrarca Padova e Rovigo vogliono la finale, Calvisano e Valorugby ribaltare i pronostici (Di venerdì 13 maggio 2022) Si disputano questo weekend i match di ritorno delle semifinali del massimo campionato italiano di Rugby e si riparte dalle vittorie in trasferta di Petrarca Padova e Rovigo, con le due formazioni venete che partono dunque da favorite d’obbligo per l’accesso alla finalissima. Sabato, con calcio d’inizio alle 18.05, a Padova il Petrarca ospita il Calvisano forte del 16-12 ottenuto in trasferta al San Michele una settimana fa. Una vittoria importante, ma che ha visto i padroni di casa lottare fino all’ultimo in un match molto equilibrato e, dunque, per la formazione di Andrea Marcato non si prospetta un passaggio del turno facilissimo. Servirà sicuramente di nuovo la precisione al piede di Lyle per sfruttare ogni occasione, mentre i bresciani punteranno nuovamente sulla ... Leggi su oasport (Di venerdì 13 maggio 2022) Si disputano questo weekend i match di ritorno delle semifinali del massimo campionato italiano die si riparte dalle vittorie in trasferta di, con le due formazioni venete che partono dunque da favorite d’obbligo per l’accesso alla finalissima. Sabato, con calcio d’inizio alle 18.05, ailospita ilforte del 16-12 ottenuto in trasferta al San Michele una settimana fa. Una vittoria importante, ma che ha visto i padroni di casa lottare fino all’ultimo in un match molto equilibrato e, dunque, per la formazione di Andrea Marcato non si prospetta un passaggio del turno facilissimo. Servirà sicuramente di nuovo la precisione al piede di Lyle per sfruttare ogni occasione, mentre i bresciani punteranno nuovamente sulla ...

