Ron l’amore per Lucio Dalla, il mistero sulla sua presunta omosessualità (Di venerdì 13 maggio 2022) Ron, nome d’arte di Rosalino Cellammare, è uno dei cantanti italiani più noti e amati dal grande pubblico L’artista è cresciuto nella città di Garlasco, dove i genitori si sono trasferiti quando lui era piccolo. Ad avvicinarlo al mondo della musica è stato il fratello pianista Italo, il quale l’ha spinto a partecipare ad alcuni concorsi canori. In uno di questi è stato notato da un talent scout della Rca, importante casa discografica del Bel Paese. Di lì a poco firmerà il suo primo contratto e a soli 17 anni, nel 1970, la sua carriera spicca il volo e lui si ritrova a partecipare al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston ha poi trionfato nel 1996 con il brano “Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni”. Nel 1970 Rosalino ha partecipato a Sanremo col brano “Pa’ diglielo a Ma” e da lì la sua carriera ha spiccato il volo Se della sua carriera e biografia si sa praticamente tutto, la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 13 maggio 2022) Ron, nome d’arte di Rosalino Cellammare, è uno dei cantanti italiani più noti e amati dal grande pubblico L’artista è cresciuto nella città di Garlasco, dove i genitori si sono trasferiti quando lui era piccolo. Ad avvicinarlo al mondo della musica è stato il fratello pianista Italo, il quale l’ha spinto a partecipare ad alcuni concorsi canori. In uno di questi è stato notato da un talent scout della Rca, importante casa discografica del Bel Paese. Di lì a poco firmerà il suo primo contratto e a soli 17 anni, nel 1970, la sua carriera spicca il volo e lui si ritrova a partecipare al Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston ha poi trionfato nel 1996 con il brano “Vorrei Incontrarti Fra Cent’Anni”. Nel 1970 Rosalino ha partecipato a Sanremo col brano “Pa’ diglielo a Ma” e da lì la sua carriera ha spiccato il volo Se della sua carriera e biografia si sa praticamente tutto, la sua ...

patties_ron : RT @mariatontini1: All - patties_ron : RT @Dida_ti: L’amore e la compassione sono necessità, non lussi. Senza di loro, l’umanità non può sopravvivere. Dalsi Lama #11maggio #… - patties_ron : RT @Frances83659171: Scorron via come in un lampo quei giorni nubecolosi e caliginei intramati d'albe bruciate e sospiri di tempo. Il cuore… - Titty48286633 : @PatyRalis Ciao sono l'angelo a 4 zampe Ron Come tutti sanno io non sorrido come un essere umano però gioisco con… - patties_ron : RT @Dida_ti: Il cuore è una ricchezza che non si vende, non si acquista, ma si dona Gustave Flaubert #8maggio #goodmorning ? #Buongio… -