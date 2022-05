(Di venerdì 13 maggio 2022) Chi è Ron, ilche ha vinto il Festival dicon Tosca nel 1996 e che era amico del grande. Ron, chi è il? Età,Ron, all’anagrafe Rosalino Cellamare, è nato il 13 agosto 1953 a Dorno, in provincia di Pavia, e ha 68 anni. Ha trascorso la sua infanzia nella città di Garlasco e ha cominciato ad appassionarsi alla musica attraverso il fratello Italo che svolge la professione di pianista. Nel corso della sua carriera, ha scritto numerosi brani che hanno ottenuto enorme successo e ha vinto svariati riconoscimenti come due Premi Lunezia, un Venice Music Awards, il Premio Bindi e il Premio della Critica Mia Martini. A partecipato ad alcune edizioni del Festival di ...

Ron, chi è il cantante Età, vero nome, canzoni, Sanremo, vita privata, amicizia con Lucio Dalla | LA NOTIZIA Chi è Ron, il cantante che ha vinto il Festival di Sanremo con Tosca nel 1996 e che era amico del grande Lucio Dalla.