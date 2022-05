Romagnoli-Milan, c’è la novità: sul rinnovo! (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano in collegamento a Sky Sport, le strade del Milan e di Romagnoli potrebbero sorprendentemente non separarsi a fine stagione. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto ed è stato a lungo accostato ad altri club italiani, in particolare la Lazio, per la quale Romagnoli non ha mai nascosto la sua fede calcistica. Nonostante ciò, il Milan spera ancora di riuscire ad evitare di perdere il difensore a zero e pare ci siano chance per il prolungamento del suo contratto. Alessandro Romagnoli Milan Romagnoli è indubbiamente legato ai colori rossoneri che rappresenta dal 2015 e di cui è stato a lunghi tratti il capitano. Al momento la situazione è in una fase di stallo e verrà smossa dalla volontà del ragazzo oltre che ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 13 maggio 2022) Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano in collegamento a Sky Sport, le strade dele dipotrebbero sorprendentemente non separarsi a fine stagione. Il centrale difensivo è in scadenza di contratto ed è stato a lungo accostato ad altri club italiani, in particolare la Lazio, per la qualenon ha mai nascosto la sua fede calcistica. Nonostante ciò, ilspera ancora di riuscire ad evitare di perdere il difensore a zero e pare ci siano chance per il prolungamento del suo contratto. Alessandroè indubbiamente legato ai colori rossoneri che rappresenta dal 2015 e di cui è stato a lunghi tratti il capitano. Al momento la situazione è in una fase di stallo e verrà smossa dalla volontà del ragazzo oltre che ...

