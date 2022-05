Roma, svegliata dai rumori fuori la porta dà l’allarme: arrestato topo d’appartamento (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – La scorsa notte, i Carabinieri della Stazione Roma Bravetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 69enne originario della provincia di Isernia, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato furto in abitazione. I militari sono intervenuti in un condominio di via Simone Mosca, a seguito di una richiesta arrivata al 112 da parte di una donna che, dall’interno della propria abitazione aveva udito dei rumori sospetti provenire dalla porta di ingresso e dallo spioncino aveva notato un uomo, armeggiare con un arnese sulla serratura. I Carabinieri arrivati sul posto tempestivamente hanno bloccato il 69enne sul pianerottolo. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che poco prima l’indagato aveva tentato di scassinare un’altra ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 13 maggio 2022)– La scorsa notte, i Carabinieri della StazioneBravetta, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hannoun 69enne originario della provincia di Isernia, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di tentato furto in abitazione. I militari sono intervenuti in un condominio di via Simone Mosca, a seguito di una richiesta arrivata al 112 da parte di una donna che, dall’interno della propria abitazione aveva udito deisospetti provenire dalladi ingresso e dallo spioncino aveva notato un uomo, armeggiare con un arnese sulla serratura. I Carabinieri arrivati sul posto tempestivamente hanno bloccato il 69enne sul pianerottolo. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che poco prima l’indagato aveva tentato di scassinare un’altra ...

