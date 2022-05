Roma | incidente sulla Tuscolana | morto un 34enne

Leggi su italiasera

(Di venerdì 13 maggio 2022) Nella serata di giovedì 12 maggio, su via, a, un uomo di 34 anni èa seguito di unstradale. Ilera a bordo della sua moto, una Honda Hornet, quando intorno alle 21 e 30 ha avuto un impatto mortale con un’auto, una Ford Focus. Trasportato d’urgenza all’ospedale san Giovanni il giovane non ce l’ha fatta. Anche il conducente dell’automobile, un uomo di 36 anni, è stato portato all’ospedale Vannini per gli accertamenti di rito. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’. L'articolo proviene da Italia Sera.