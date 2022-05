Roma, i tifosi sognano: "Friedkin prendi Dyabala, con lui e Mourinho vinciamo" (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma - I tifosi Romanisti scatenati. Questa mattina quando hanno letto la notizia rilanciata dal Corriere dello Sport - Stadio su Paulo Dybala a stento sono riusciti a trattenere l'entusiasmo. La Roma ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 13 maggio 2022)- Inisti scatenati. Questa mattina quando hanno letto la notizia rilanciata dal Corriere dello Sport - Stadio su Paulo Dybala a stento sono riusciti a trattenere l'entusiasmo. La...

Advertising

lapoelkann_ : Belli belli i nostri tifosi da tutta Italia a Roma per sostenere la squadra. Grinta grinta grinta grinta grinta. Po… - TuttoMercatoWeb : Tifosi #Inter e #Lazio sfilano per le vie della capitale: 'A #Roma solo la #Lazio!' ?? @ivanfcardia - RealPiccinini : Le lacrime di Mou spiegano tante cose. Anche l’ignoranza di chi sosteneva che avrebbe fatto solo danni. Ma purtropp… - sportli26181512 : Roma, i tifosi sognano: “Friedkin prendi Dyabala, con lui e Mourinho vinciamo”: Romanisti euforici per la notizia r… - urge_controllo : @FinallyMichele Però per dire la Roma che ha un bacino di utenza simile è molto più internazionale. Il Napoli ha da… -