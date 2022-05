Roma | forza la serratura di un’abitazione ma viene ‘beccato’ dalla proprietaria | arrestato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 13 maggio 2022), ancora un tentato furto all’interno di. Ad essere beccato dai Carabinieri un uomo di 69 anni con precedenti ed originario della provincia di Isernia. Il malvivente stava cercando dire ladi un’appartamento ma è stato poi bloccato dai militari sul pianerottolo. Leggi anche:, ennesimo furto a ‘L’oro di Giacomo’: rubati tutti i gioielli. Scatta la solidarietà del quartiere: ecco come I sospetti dellae la chiamata al 112 I militari sono intervenuti in un condominio di via Simone Mosca a seguito di una richiesta arrivata al 112 da parte di una donna. Quest’ultima, dall’interno della propria abitazione aveva sentito dei rumori sospetti provenireporta di ingresso e dallo spioncino aveva notato un uomo, armeggiare ...