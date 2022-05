Roma caput cyber Numeri e temi di Cybertech Europe 2022

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 maggio 2022)“capitale”per due giorni. Si è infatti conclusotech, il più grande evento dedicato al settore della-security organizzato in collaborazione con Leonardo.importanti per questa quinta edizione, che riprende i lavori dopo la pandemia: migliaia di visitatori e più di 90 aziende e start up hanno partecipato alla convention, provenienti da oltre 50 Paesi. Alla Nuvola di, esperti e società hanno avuto modo di confrontarsi e aggiornarsi sullo scenario attuale della sicurezza informatica, ora più che mai prioritario e discusso in tutti gli ambienti, dalla politica all’economia, ai social. La pandemia, infatti, ha cambiato radicalmente il modo di vivere in generale, e questo ha portato a un moltiplicarsi delle ...