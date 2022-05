Roger Balduino, chi è il naufrago brasiliano dell’Isola dei Famosi: età, Instagram, vita privata, Naomi Campbell, fidanzata, Jovana ed Estefana (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto pronto per la nuova avventura dell’Isola dei Famosi, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche il modello Roger Balduino. View this post on Instagram A post shared by L'Isola dei Famosi (@isoladeiFamosi) Dal Brasile all’Italia: la carriera come modello Si chiama Roger Balduino il modello brasiliano balzato agli onori delle cronache e del gossip perché concorrente della nuova edizione del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto pronto per la nuova avventuradei, il reality che da anni appassiona i telespettatori. Tra sfide sempre più dure, lotta per la sopravvivenza, i concorrenti stanno per sbarcare in Honduras e dovranno solo mettersi alla prova, stare alle leggi della natura, che regna su ogni cosa. Tra i protagonisti di questa edizione, che vede al timone come sempre Ilary Blasi, anche il modello. View this post onA post shared by L'Isola dei(@isoladei) Dal Brasile all’Italia: la carriera come modello Si chiamail modellobalzato agli onori delle cronache e del gossip perché concorrente della nuova edizione del ...

