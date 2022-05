Rocky Balboa e l’errore dei calzoncini: ecco cosa si scopre sulla gaffe cinematografica (Di venerdì 13 maggio 2022) Venerdì 13 maggio andrà in onda su Italia 1 il quinto capitolo di Rocky Balboa. Nell’attesa, scopriamo insieme qualche dettaglio del film che ha fatto sognare milioni di persone. Realizzare un progetto del genere senza nemmeno un piccolo errore è molto difficile: i dettagli cui stare attenti sono infiniti e nemmeno uno dei film cult per eccellenza come Rocky ne è esente. Il più clamoroso di quelli presenti è senza dubbio quello legato ai calzoncini del pugile nell’incontro finale con Apollo Creed. LEGGI ANCHE: — Rocky Balboa, l’incredibile gaffe di Salvini sul film di Sylvester Stallone Siamo nel primo Rocky, e per lungo tempo si è pensato che la scena in cui Stallone dice al promoter che il colore dei suoi pantaloncini nel è sbagliato ... Leggi su funweek (Di venerdì 13 maggio 2022) Venerdì 13 maggio andrà in onda su Italia 1 il quinto capitolo di. Nell’attesa, scopriamo insieme qualche dettaglio del film che ha fatto sognare milioni di persone. Realizzare un progetto del genere senza nemmeno un piccolo errore è molto difficile: i dettagli cui stare attenti sono infiniti e nemmeno uno dei film cult per eccellenza comene è esente. Il più clamoroso di quelli presenti è senza dubbio quello legato aidel pugile nell’incontro finale con Apollo Creed. LEGGI ANCHE: —, l’incredibiledi Salvini sul film di Sylvester Stallone Siamo nel primo, e per lungo tempo si è pensato che la scena in cui Stallone dice al promoter che il colore dei suoi pantaloncini nel è sbagliato ...

Advertising

SolloFrancesco : 'Nessuno può colpire duro come fa la vita, perciò andando avanti non è importante come colpisci, l'importante è com… - Scantrapello84 : @ArkadiMaslow @Fab_True_Enough @AlessioParodi6 @fabio_dt Credo da ragazzo di aver provato le uova crude alla Rocky… - nicolo220 : @51m0_ Non gli ha detto che davanti aveva la fusione di Jeeg Robot e Rocky Balboa - EmanueleMargoni : Mito , altro che Rocky Balboa ?? - smilypapiking : RT @MilanNelCuore12: Salvini ha optato per una comunicazione con una foto di Rocky Balboa e Ivan Drago Considera gli italiani dei deficient… -