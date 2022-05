Rinnovo Romagnoli, il Milan spera: la permanenza non è da escludere (Di venerdì 13 maggio 2022) Ci sono ancora possibilità per il Rinnovo di Alessio Romagnoli con il Milan. Le ultime sul possibile prolungamento del difensore Alessio Romagnoli ha ancora possibilità di Rinnovo con il Milan. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, per l’attuale capitano rossonero quella di domenica contro l’Atalanta può non essere la sua ultima a San Siro con questa maglia. Su di lui c’è il forte interesse della Lazio che da diverso tempo lo corteggia. Nelle ultime settimane però sembra esserci un po’ di gelo tra le parti, con un accordo che ancora non arriva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Ci sono ancora possibilità per ildi Alessiocon il. Le ultime sul possibile prolungamento del difensore Alessioha ancora possibilità dicon il. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, per l’attuale capitano rossonero quella di domenica contro l’Atalanta può non essere la sua ultima a San Siro con questa maglia. Su di lui c’è il forte interesse della Lazio che da diverso tempo lo corteggia. Nelle ultime settimane però sembra esserci un po’ di gelo tra le parti, con un accordo che ancora non arriva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

