Rincari del costo dell’energia | accordo tra Unicredit e Unione Artigiani Confindustria Bergamo

Bergamo. Unicredit e Unione Artigiani Confindustria Bergamo hanno siglato un accordo finalizzato a dare sostegno concreto, alle imprese artigiane associate di Bergamo e Provincia che stanno fronteggiando i rilevanti rincari energetici. Unicredit, al fine di supportare le esigenze di liquidità delle aziende, mette a disposizione delle aziende associate all'Unione Artigiani Confindustria Bergamo una nuova linea di finanziamenti, con importo minimo di 10.000 euro e durata 12 mesi comprensiva di preammortamento fino a 6 mesi. L'intervento rientra nell'ampio pacchetto di interventi straordinari, che prevede un plafond di 3 miliardi di euro, a favore delle imprese.

