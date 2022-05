Rimini, tanto chiasso per gli alpini. Ma per lo stupratore somalo non c’è l’indignazione femminista (Di venerdì 13 maggio 2022) Si continua a condannare in blocco gli alpini per il raduno di Rimini dove, affermano le femministe e le donne del Pd, alcuni atteggiamenti avrebbero portato allo scoperto una “cultura dello stupro” frutto di una inestirpata mentalità patriarcale. Le molestie vanno condannate ma sul somalo stupratore che dicono le femministe? Di certo le molestie di alpini ubriachi vanno condannate con forza e non devono più ripetersi. 500 le segnalazioni raccolte dalle femministe di Non una di meno ma per ora solo una denuncia agli atti. Stando ai numeri il sospetto che si tratti di un polverone diventa più che giustificato. tanto più che nel frattempo a Rimini, prima che arrivassero gli alpini, un tentativo di stupro c’è stato veramente. Al Parco Marecchia, nel ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Si continua a condannare in blocco gliper il raduno didove, affermano le femministe e le donne del Pd, alcuni atteggiamenti avrebbero portato allo scoperto una “cultura dello stupro” frutto di una inestirpata mentalità patriarcale. Le molestie vanno condannate ma sulche dicono le femministe? Di certo le molestie diubriachi vanno condannate con forza e non devono più ripetersi. 500 le segnalazioni raccolte dalle femministe di Non una di meno ma per ora solo una denuncia agli atti. Stando ai numeri il sospetto che si tratti di un polverone diventa più che giustificato.più che nel frattempo a, prima che arrivassero gli, un tentativo di stupro c’è stato veramente. Al Parco Marecchia, nel ...

SecolodItalia1 : Rimini, tanto chiasso per gli alpini. Ma per lo stupratore somalo non c’è l’indignazione femminista… - Antonio80155302 : Episodi di sessismo al raduno alpini a Rimini, 500 denunce di molestie. Sono fortemente contrario a sospendere i pr… - ErranteItaliano : @AlbertoLetizia2 Il problema non è solo l'uomo che molesta, ma tutti gli altri uomini che lasciano correre. Questo… - giulsmaximoff : mia madre ha tanto da dire sulle denunce che arrivano da rimini ma non sa che un tipo ha fischiato a me e alle mia amiche sabato pomeriggio - Sabina25537896 : 500 segnalazioni di molestie a Rimini: bevono tanto, questi alpini. Sennò non si spiega. Balordi. -