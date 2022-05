Rimini, fermato somalo per tentato stupro. Ma le femministe se la prendono con gli alpini (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag — E’ un cittadino somalo di 27 anni l’uomo fermato dagli agenti della Questura di Rimini con l’accusa di tentato stupro nei confronti di una 60enne. L’episodio è avvenuto il primo maggio in pieno giorno, nel bel mezzo del frequentato parco Marecchia. Nel frattempo le pasionarie di Non una di meno Rimini dormono, troppo intente a raccogliere testimonianze di presunti catcalling e avance di alpini alticci e spacciandole per tentativi di stupro. somalo in manette per tentato stupro Come detto, i fatti sono avvenuti il primo maggio, quando la vittima ha denunciato un tentativo di stupro da parte di un giovane di colore che prima l’ha aggredita e poi, non pago, ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma, 13 mag — E’ un cittadinodi 27 anni l’uomodagli agenti della Questura dicon l’accusa dinei confronti di una 60enne. L’episodio è avvenuto il primo maggio in pieno giorno, nel bel mezzo del frequentato parco Marecchia. Nel frattempo le pasionarie di Non una di menodormono, troppo intente a raccogliere testimonianze di presunti catcalling e avance dialticci e spacciandole per tentativi diin manette perCome detto, i fatti sono avvenuti il primo maggio, quando la vittima ha denunciato un tentativo dida parte di un giovane di colore che prima l’ha aggredita e poi, non pago, ha ...

