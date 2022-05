Ricordate Marianna De Micheli? Il successo tra tv e Cinema | ora si è ridotta in un modo impensabile

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 13 maggio 2022)De, dopo ilcon fiction come ‘Centovetrine’ ha cambiato totalmente vita. Ecco che fine ha fatto C’è chi nasce con la consapevolezza di avere assolutamente tutte le credenziali, già a livello genetico, per entrare dalla porta principale nel mondo dello spettacolo. Certo, non sempre essere figli d’arte rappresenta una chiave che apre tutte le porte, ed anzi per alcuni rappresenta addirittura un peso. C’è anche chi riesce ad andare ben oltre i propri natali, riscrivendo il proprio percorso ben al di là di quanto si possa immaginare.De(web source)Ci è riuscita per larga parte della sua vitaDe, attrice che ha saputo intraprendere in percorso importante all’interno del panorama italiano. La ...