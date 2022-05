Residenze universitarie, approvata graduatoria del bando per le nuove realizzazioni (Di venerdì 13 maggio 2022) Sostenere progetti per la riqualificazione e la realizzazione delle Residenze universitarie in Lombardia. Con questo obiettivo è stata approvata dalla Regione una specifica graduatoria attraverso una delibera dello scorso marzo che prevedeva uno stanziamento di 3,5 milioni, di cui 500.000 per l’efficientamento energetico. A Bergamo assegnati 152mila euro. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 13 maggio 2022) Sostenere progetti per la riqualificazione e la realizzazione dellein Lombardia. Con questo obiettivo è statadalla Regione una specificaattraverso una delibera dello scorso marzo che prevedeva uno stanziamento di 3,5 milioni, di cui 500.000 per l’efficientamento energetico. A Bergamo assegnati 152mila euro.

