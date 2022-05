Reddito di cittadinanza, a Cagliari l’ennesima truffa degli stranieri: ci è costata 4 milioni di euro (Di venerdì 13 maggio 2022) Ammonta a oltre 4 milioni di euro l’ennesimo danno alle casse pubbliche provocato dai furbetti del Reddito di cittadinanza. Le frodi sono emerse a Cagliari, dove la polizia ha scoperto e denunciato 140 stranieri che percepivano indebitamente il sussidio dal 2019 grazie alle solite dichiarazioni false. La posizione di altri 478 stranieri, inoltre, è al vaglio degli investigatori. La frode scoperta dall’Ufficio immigrazione Le indagini della Squadra mobile, svolte in collaborazione con Inps, Caf e Poste, sono partite tre mesi fa, quando il personale dell’Ufficio immigrazione della Questura si stava occupando della regolarizzazione di 620 cittadini stranieri e si è accorto che alcuni di loro, pur non avendo un permesso di soggiorno ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 13 maggio 2022) Ammonta a oltre 4dil’ennesimo danno alle casse pubbliche provocato dai furbetti deldi. Le frodi sono emerse a, dove la polizia ha scoperto e denunciato 140che percepivano indebitamente il sussidio dal 2019 grazie alle solite dichiarazioni false. La posizione di altri 478, inoltre, è al vaglioinvestigatori. La frode scoperta dall’Ufficio immigrazione Le indagini della Squadra mobile, svolte in collaborazione con Inps, Caf e Poste, sono partite tre mesi fa, quando il personale dell’Ufficio immigrazione della Questura si stava occupando della regolarizzazione di 620 cittadinie si è accorto che alcuni di loro, pur non avendo un permesso di soggiorno ...

fattoquotidiano : Non si trovano lavoratori causa reddito di cittadinanza? I dati dell’ente regionale del Veneto: “In 4 mesi 47mila c… - poliziadistato : Cagliari, utilizzando dichiarazioni false percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, La #Squadramobile d… - LegaSalvini : ++ ???? CAGLIARI, REDDITO DI CITTADINANZA: TRUFFA DA 4 MILIONI, DENUNCIATI 140 STRANIERI ++ - SecolodItalia1 : Reddito di cittadinanza, a Cagliari l’ennesima truffa degli stranieri: ci è costata 4 milioni di euro… - mcaratozzolo58 : RT @Agenzia_Ansa: Truffa da 4 milioni di euro sul reddito di cittadinanza a Cagliari. Denunciati 140 stranieri. Arrivavano in Italia per ch… -