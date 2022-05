“Rapporti falsi, solo convenienza”: Lory Del Santo prende le distanze, denuncia quello che sta accadendo (Di venerdì 13 maggio 2022) Lory Del Santo si sfoga all’Isola dei Famosi: i concorrenti stanno falsando tutto, aperta la polemica sul reality che cosa rimane di vero in una realtà in cui tutti gridano il falso? Lory del Santo (Isoladeifamosi.mediaset.it)È stata proprio una concorrente dell’Isola dei Famosi a lamentarsi sul comportamento inadeguato del resto dei naufraghi. Lory Del Santo sembra essersi ispirata alle critiche fatte nei mesi scorsi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: il reality non riesce a sembrare vero perché i concorrenti fingono spudoratamente e ciò è quel che sta succedendo anche all’Isola dei Famosi. Probabilmente in parte colpa delle scelte dei conduttori, ma anche della poca serietà dei concorrenti che pur di fare breccia nel pubblico sono capaci di inventarsi storie, amori e ... Leggi su direttanews (Di venerdì 13 maggio 2022)Delsi sfoga all’Isola dei Famosi: i concorrenti stanno falsando tutto, aperta la polemica sul reality che cosa rimane di vero in una realtà in cui tutti gridano il falso?del(Isoladeifamosi.mediaset.it)È stata proprio una concorrente dell’Isola dei Famosi a lamentarsi sul comportamento inadeguato del resto dei naufraghi.Delsembra essersi ispirata alle critiche fatte nei mesi scorsi al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini: il reality non riesce a sembrare vero perché i concorrenti fingono spudoratamente e ciò è quel che sta succedendo anche all’Isola dei Famosi. Probabilmente in parte colpa delle scelte dei conduttori, ma anche della poca serietà dei concorrenti che pur di fare breccia nel pubblico sono capaci di inventarsi storie, amori e ...

