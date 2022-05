Advertising

rep_napoli : Ranieri ringrazia l'ospedale Cardarelli: 'Dedizione e affetto per i pazienti' [aggiornamento delle 14:45] - anteprima24 : ** Ranieri ringrazia #Cardarelli: 'Dedizione e affetto per i #Pazienti' ** - paolo_sonoio : Io cmq...a rivedere le immagini di Ranieri che con gli occhi lucidi si alza e ringrazia lo stadio che gli riserva a… - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ?? VIDEO - La telecamera inquadra Ranieri, l'Olimpico lo omaggia e lui ringrazia Nel corso della sfida, poi vinta 1-0 da… - ilRomanistaweb : ?? VIDEO - La telecamera inquadra Ranieri, l'Olimpico lo omaggia e lui ringrazia Nel corso della sfida, poi vinta 1-… -

Fanpage.it

ROMA - Tutto l'Olimpico ha omaggiato Claudio. Il tecnico ha assistito allo stadio al match di Conference League tra Roma e Leicester, entrambe squadre che ha allenato. Con il club inglese ha vinto la Premier League, con la Roma ha ...i genitori che l'hanno mantenuta per tanto tempo per permetterle di seguire il sogno di ...Rogowski per Freaks Out Toni Servillo per Qui rido io Miglior Attrice non protagonista Luisa... Massimo Ranieri dopo la caduta ringrazia il Cardarelli: “Medici e infermieri di grande professionalità” "Grazie ancora dal profondo del mio cuore". Lo scrive sul suo profilo ufficiale Massimo Ranieri, che si sta curando dopo la caduta al Diana.Massimo Ranieri sta meglio e torna sui social per ringraziare tutte le persone che si sono prese cura di lui in questi giorni ...