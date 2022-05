Queste foto non dimostrano che l’aviazione della Finlandia aderisca al nazismo (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 4 maggio 2022 su Facebook sono state pubblicate quattro foto che mostrano dei militari con una bandiera blu contenente una svastica al suo interno. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Air Force Finlandia, ha chiesto di entrare nella Nato e ops… Guardate un po chi sono? Ma ovviamente Google indica la svastica come simbolo del sole e non del Dittatore che uccise milioni di persone». L’autore del post suggerisce quindi che l’aviazione della Finlandia – Paese che ha richiesto di aderire alla Nato, dopo l’invasione militare russa dell’Ucraina – sarebbe una forza militare aderente all’ideologia nazista. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Le foto presenti nel post oggetto di ... Leggi su facta.news (Di venerdì 13 maggio 2022) Il 4 maggio 2022 su Facebook sono state pubblicate quattroche mostrano dei militari con una bandiera blu contenente una svastica al suo interno. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Air Force, ha chiesto di entrare nella Nato e ops… Guardate un po chi sono? Ma ovviamente Google indica la svastica come simbolo del sole e non del Dittatore che uccise milioni di persone». L’autore del post suggerisce quindi che– Paese che ha richiesto di aderire alla Nato, dopo l’invasione militare russa dell’Ucraina – sarebbe una forza militare aderente all’ideologia nazista. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Lepresenti nel post oggetto di ...

Advertising

mengonimarco : Queste foto sono state scattate ad ottobre dell'anno scorso, quando ho cominciato ad abbozzare le prime idee per il… - enpaonlus : Tra le vittime innocenti della #guerra, anche i #delfini. Oltre 80, morti, sulle spiagge turche, altri in Bulgaria.… - Inkhearth_ : oggi è il compleanno dell'amore della mia vita Momo (2 anni ??). Queste foto vanno dal primo giorno in cui l'ho stre… - marpag99 : RT @comunqueeandare: QUESTE FOTO MIO DIO #marefuori #marefuori3 - monchi_9795 : RT @NicolKookie97: Dato che ho mezza tl in mancanza di Jimin, vi mando queste foto per risollevarvi l'umore e setire meno la sua mancanza ??… -