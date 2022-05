Qualificazioni Parigi 2024, basket 3×3: regolamento, come funziona? Le chances per l’Italia (Di venerdì 13 maggio 2022) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Mancano infatti solo due anni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la FIBA per quanto riguarda il basket 3×3. Alle Olimpiadi transalpine giocheranno 16 squadre (composte da 4 atleti), equamente divise tra uomini e donne. Ma come funzionano le Qualificazioni? Qualificazioni Parigi 2024: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT Il primo criterio che verrà utilizzato, come accennato, sarà il ranking aggiornato all’1 novembre 2023 e calcolato attraverso la somma dei 25 migliori giocatori del Paese che abbiano un account confermato su play.fiba3x3.com. Per la classifica, vengono ... Leggi su sportface (Di venerdì 13 maggio 2022) Archiviata un’Olimpiade, inizia la rincorsa a quella successiva. Mancano infatti solo due anni ai Giochi Olimpici die le Federazioni stanno ufficializzando le regole di qualificazione, fra cui anche la FIBA per quanto riguarda il3×3. Alle Olimpiadi transalpine giocheranno 16 squadre (composte da 4 atleti), equamente divise tra uomini e donne. Mano le: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT Il primo criterio che verrà utilizzato,accennato, sarà il ranking aggiornato all’1 novembre 2023 e calcolato attraverso la somma dei 25 migliori giocatori del Paese che abbiano un account confermato su play.fiba3x3.com. Per la classifica, vengono ...

