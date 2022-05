Putin sognava il trionfo di Stalin e si ritrova nei panni di Brežnev (Di venerdì 13 maggio 2022) Arrivano in questi giorni immagini di mezzi militari russi che sembrano sbriciolarsi al vento. Non riescono a superare ponti, rimangono bloccati, nel tentativo di superare fiumi Leggi su ilfoglio (Di venerdì 13 maggio 2022) Arrivano in questi giorni immagini di mezzi militari russi che sembrano sbriciolarsi al vento. Non riescono a superare ponti, rimangono bloccati, nel tentativo di superare fiumi

Advertising

Albarien : @fattoquotidiano @marcotravaglio Tutta kolpa della Nato, Putin sognava la pace - Ahasveron : #tgla7speciale Finlandia e Svezia sono una nuova provocazione/trappola per la Russia. Le dichiarazioni di voler ade… - Ahasveron : #tgla7speciale Finlandia e Svezia sono una nuova provocazione/trappola per la Russia. Le dichiarazioni di voler ade… - sciarpuccio : @clorazene @La_manina__ Ma magari. Però non ho detto questo. Putin vuole una guerra lunga, sognava una blitzkrieg,… - Devabole : RT @mimosaosa: Un discorso scontato, senza sorprese, senza picchi. #Putin non può permettersi la gloria che sognava. Sulla Piazza Rossa va… -