Putin: “Negoziati bloccati da Ucraina” (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – I Negoziati tra Russia e Ucraina sono “essenzialmente bloccati da Kiev”. E’ quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel colloquio telefonico di oggi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riferisce il Cremlino in una nota riportata dalla Tass, la conversazione si è concentrata principalmente sugli aspetti umanitari della situazione in Ucraina. “Vladimir Putin ha delineato in dettaglio la logica e i compiti principali dell’operazione militare speciale per proteggere le repubbliche popolari del Donbass, ha parlato delle misure che vengono adottate per garantire la sicurezza dei civili”. “È stato anche detto che, con la partecipazione dei rappresentanti delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce Rossa, è stata effettuata ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 13 maggio 2022) (Adnkronos) – Itra Russia esono “essenzialmenteda Kiev”. E’ quanto ha affermato il presidente russo Vladimirnel colloquio telefonico di oggi con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Secondo quanto riferisce il Cremlino in una nota riportata dalla Tass, la conversazione si è concentrata principalmente sugli aspetti umanitari della situazione in. “Vladimirha delineato in dettaglio la logica e i compiti principali dell’operazione militare speciale per proteggere le repubbliche popolari del Donbass, ha parlato delle misure che vengono adottate per garantire la sicurezza dei civili”. “È stato anche detto che, con la partecipazione dei rappresentanti delle Nazioni Unite e del Comitato internazionale della Croce Rossa, è stata effettuata ...

Advertising

TgLa7 : #guerraucraina, telefonata #Putin #Scholz: per il presidente russo lo stallo nei negoziati è colpa di Kiev - SkyTG24 : Guerra #Ucraina #Russia, Zelensky sfida #Putin: “Negoziati se si ritira”. DIRETTA - GiovaQuez : Si è da subito accerchiata Kiev invocando il golpe militare contro Zelensky. Lo stesso Putin ha poi respinto ogni t… - marcolcars : RT @fabrizio19651: #Putin a #Scholtz: 'Stallo negoziati colpa di Kiev'. Putin? Dev'essere lo stesso che: -non invaderemo mai l'Ucraina, è… - lucianaelefante : @demagistris Quindi, se Putin non cessa il fuoco e non si ritira dall'Ucraina, possiamo tranquillamente parlare di… -